الرياضية: كانسيلو يخضع للكشف الطبي مع الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي وصل باريس مساء الثلاثاء لإجراء الكشف الطبي مع الهلال السعودي.

وأفاد التقرير أن النجم البرتغالي سيخضع للكشف الطبي تحت إشراف أحد أفراد الطاقم الطبي بالنادي السعودي.

وذلك تمهيدا لتعاقده مع الهلال لمدة 3 مواسم.

قبل أيام، أوضحت جريدة أ بولا البرتغالية أن الهلال توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم جواو كانسيلو مقابل 40 مليون يورو.

وسيوقع المدافع البرتغالي على عقد يربطه بالهلال وسيتقاضى نحو 70 مليون يورو خلال هذه الفترة، حسب التقارير.

كانسيلو هو أحد الأهداف الثلاثة التي حددها النادي السعودي لسد فراغ رحيل سعود عبد الحميد إلى روما.

بعد نصف موسم على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ وموسم على سبيل الإعارة إلى برشلونة، سيغادر كانسيلو الآن سيتي بشكل دائم، النادي الذي انضم إليه في صيف 2019.

ووفقًا لصحيفة أبولا، أراد الظهير البقاء في برشلونة، لكن النادي الكتالوني لم يكن لديه القدرة المالية على قبول طلبات مانشستر سيتي المادية.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن كانسيلو وافق على الانتقال لصفوف الهلال بعدما أقنعه جورج جيسوس مدرب الفريق السعودي.

يرغب مانشستر سيتي في بيع لاعبه جواو كانسيلو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لموقع مانشستر إيفينينج نيوز.

ويلعب كانسيلو مع مانشستر سيتي منذ عام 2019 ولكنه أعير في آخر موسم ونصف إلى كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلاله سجل 4 أهداف وصنع 5.