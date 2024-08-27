محسن صالح: كولر أكثر المدربين إخلاصا في الأهلي رغم عنده.. فايلر كان مرفه وأعذر الجمهور

"أدينا رسالة خلال ست سنوات وأتمنى أن أكون وفقت فيها بالشكل المطلوب" هكذا تحدث محسن صالح عضو لجنة التخطيط بالسابق بالأهلي.

وعن هل نجح في عمله مع الأهلي أم لا أجاب "لا أستطيع القول إنني نجحت في أي عمل هناك نسبة نجاح أو إخفاق ولكن المطلوب والمنتظر مني ومن لجنة التخطيط أعتقد أننا قمنا به".

أما عن انتقاد الجمهور أجاب محسن صالح في حديثه عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء "الجمهور معذور فهو لا يعرف طبيعة عمل اللجنة نحن لسنا أصحاب قرار في أمور كثيرة، اللجنة رأيها استشاري والمسؤول ينفذها أو لا".

وبسؤاله عن أفضل مدرب عملت معه لجنة التخطيط في الأهلي أجاب "اللجنة عملت مع ريني فايلر وبيتسو موسيماني وريكاردو سواريش ومارسيل كولر".

وأضاف "كولر أفضل مدرب فنيا بينهم وأخلصهم في العمل هو كولر، إنسان يحب عمله جدا ويتواجد في الملعب مبكرا ويستسفر عن كل شيء ولا تفوته التفاصيل الصغيرة، وإن كان هو عنيد قليلا خاصة فيما يخص أنتوني موديست".

وتابع محسن صالح حديثه "فايلر كان إنسان مرفه جدا ووقت جائحة كورونا كان هو وحيدا في مصر وعائلته في سويسرا وكان يشعر بالوحدة والقلق".

وأردف "العالم كله يحب رؤية الجمهور له والتقاط الصور معه لكن هذا الأمر كان يضايق فايلر كثيرا وكان يقول إنه لا يحصل على حريته وبالتالي كان لا يريد الاستمرار وأعطى مؤشرات على ذلك".

وأكمل "وكنا نرى نجاحه ودخلنا في مفاوضات معه لتجديد التعاقد وبدأ يؤجل تلك المفاوضات وقبل نهاية الموسم طلب إجازة ومحمود الخطيب رئيس النادي قال له أمامنا مباريات وهو زعم أنه لديه ظرف طارئ ويريد الرحيل ووقتها طلب الحصول على راتبه ومكافأة التتويج بالدوري وكل ذلك لم يكن وقته قد حان".