اسكواش - تعيين عمر الشربيني بالاتحاد الإماراتي.. وخطة للتجهيز لأولمبياد 2028

قرر الاتحاد الإماراتي لرياضة الاسكواش تعيين المصري عمر الشربيني بالاتحاد.

ويعمل عمر الشربيني سكرتيرا تنفيذيا وممثلا للاتحاد الإماراتي للاسكواش.

وبدأ الاتحاد الإماراتي خطته من أجل تطوير اللعبة وزيادة شعبيتها للاستعداد للفترة المقبلة وعلى رأسها أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد إدراج رياضة الاسكواش بها بشكل رسمي.

وتحدث عمر الشربيني لـ FilGoal.com عن خطوات تطوير الاسكواش في الإمارات قائلا: "نبدأ بحصر قاعدة اللاعبين في الإمارات والمدربين والأكاديميات أولا لينطلق مشروع التطوير".

وأضاف "سينطلق مشروع الاسكواش في الإمارات مع مطلع 2025 بإقامة بطولات محلية وننتظر نتائج المشروع مع نهاية نفس السنة أو بداية 2026 على أقصى تقدير".

أما عن استضاف الأحداث العالمية فأوضح "بالتأكيد ذلك ضمن خطة التطوير وسيكون هناك تنسيق قريبا مع الاتحادين العالمي والمحترفين، وسيتم استضافة بطولات دولية أقرب من المتوقع".

واختتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية المنافسة بأولمبياد لوس أنجلوس "لا يمكنني الرد على ذلك الآن إلا بعد حصر قاعدة بيانات اللاعبين وظهور المشروع بالشكل المطلوب أولا".

وسبق وأن عمل عمر الشربيني كمدير أعمال شقيقته نور المصنفة الأولى عالميا برياضة الاسكواش بالإضافة لتنظيم استضافة البطولات المحلية والدولية للاسكواش في مصر.

كما تواصل FilGoal.com مع نجيب عمر الأمين العام للاتحاد الإماراتي للاسكواش وكشف: "نسعى في الوقت الراهن لحصر قاعدة بيانات للاعبين المتواجدين بدولة الإمارات وتحديد الأندية والأكاديميات لوضع خارطة طريق لمستقبل اللعبة حتى لوس أنجلوس 2028".

وشدد "من أهم أهداف الاتحاد الإماراتي استضافة الأحداث العالمية خلال الفترة المقبلة لأنها عامل جذب مهم للاعبين المواطنين ودولة الإمارات كما عهدتموها سباقة ورائدة باستضافة الأحداث العالمية".

وبسؤاله هل يمكن أن تنافس الإمارات على ميدالية أولمبية بالاسكواش في 2028 أجاب "من الصعب الإجابة على هذا السؤال في الوقت الراهن، وذلك نظرا لعدم وجود لاعبين مواطنين مصنفين ومؤهلين لخوض المنافسات الكبرى على المستوى الإقليمي والقاري والدولي".

وأوضح "لكن المشاركة في أول أولمبياد للاسكواش هو حلم كل لاعب وستكون هذه البطولة نقطة تحول لهذه الرياضة في دولة الإمارات".

وبسؤاله عن المهام المطلوبة من عمر الشربيني السكرتير التنفيذي بالاتحاد أجاب "أهم الأدوار المطلوبة في المرحلة التأسيسية هي المساعدة في تطوير الأنظمة والقوانين والنظام التقني بالإضافة لإدارة البطولات المحلية ووضع خطة لتسجيل اللاعبين والمدربين والحكام".

واختتم تصريحاته "كما سيشرف على تنسيق الاجتماعات مع الاتحادات الأخرى والتواصل مع الاتحادات القارية والدولية".