خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الزمالك وكريم البركاوي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 14:56

كتب : إبراهيم رمضان

كريم البركاوي - الرائد

توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي لضمه خلال الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم المغربي لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرائد تمهيدا لإتمام المفاوضات في الأيام المقبلة.

وانتهى تعاقد البركاوي مع الرائد بنهاية الموسم الماضي.

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اللاعب المغربي صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وكجناح أيمن وأيسر.

وانضم البركاوي إلى الرائد قادما من حسنية أغادير المغربي في عام 2020.

ومع الرائد خاض كريم البركاوي 106 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع سبعة آخرين.

ومع حسنية أغادير خاض البركاوي 149 مباراة سجل خلالهم 47 هدفا وصنع 14 آخرين.

وسبق وارتدى البركاوي قميص منتخب المغرب ثلاث مرات كانوا كلهم في كأس العرب 2021 في قطر.

وسجل خلال تلك المباريات هدفا جاء في شباك السعودية.

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