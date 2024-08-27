سكاي: كينجسلي كومان يفكر جديا في قبول عرض الهلال.. وما يدور في ذهنه

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ يفكر جديا في قبول العرض المقدم له من الهلال السعودي.

وذكر التقرير أن كومان سيتجه إلى قبول عرض الهلال إذا لم يظهر أي خيارات جديدة في أوروبا في الساعات والأيام القليلة القادمة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن برشلونة وليفربول استفسرا عن إمكانية ضم كومان.

فيما أفادت جريدة ليكيب أن نادي الهلال السعودي اتفق مع نادي بايرن ميونيخ الألماني على الخطوط العريضة لصفقة ضم كينجسلي كومان.

النجم الفرنسي لم يعط الضوء الأخضر للصفقة حتى الآن، في ظل انتظاره لعروض إنجليزية، حسب الجريدة الفرنسية.

وكانت صحيفة اليوم السعودية قد ذكرت قبل أيام أن أهلي جدة كثف مفاوضاته مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان.

ويرغب أهلي جدة في تعويض رحيل آلان سان ماكسيمان المنتقل إلى فنربخشة على سبيل الإعارة.

وبحسب صيحفة اليوم السعودية، فإن الأهلي يجد في كومان الخيار الأنسب لتدعيم خطه الهجومي.

شبكة سكاي سبورت ألمانيا افادت في وقت سابق بأن نادي باريس سان جيرمان بدأ التحرك من أجل ضم كومان.

وأوضح التقرير أن إدارة سان جيرمان بدأت في محادثات مع ممثلي اللاعب الفرنسي.

وأضاف التقرير بأن بايرن قد يسمح للجناح البالغ من العمر 28 عامًا بمغادرة النادي في حالة الحصول على عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقيم بايرن سعر اللاعب بنحو 40-50 مليون يورو، وفقا للتقرير.

ويمتد عقد كومان مع بايرن حتى صيف 2027، ويبلغ راتبه الحالي أكثر من 15 مليون يورو سنويا.

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