مزيد من الشباب.. تشيلسي يتعاقد مع بيندرس حارس مرمى جينك

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع مايك بيندرس حارس مرمى جينك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتد عقد الحارس البلجيكي حتى 2032 كما أعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي.

وكشف النادي الإنجليزي أن الحارس البالغ من العمر 19 عاما سيستمر في جينك الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

Chelsea have completed the signing of Mike Penders from KRC Genk, with the goalkeeper to officially join from next summer. ✍️🇧🇪 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2024

وحسب التقارير الإخبارية فإن تشيلسي أتم التعاقد مع بيندرس مقابل 20 مليون يورو.

ولعب بيندرس أول مباراة له مع جينك في الشهر الماضي ضد ستاندرد ليج وحافظ على شباكه من استقبال أي هدف.

وأصبح بيندرس في عمر الـ18 عاما 363 يوما ثالث أصغر لاعب يشارك في الدوري البلجيكي.

وتعاقد تشيلسي مع فيليب يورجنسن حارس مرمى فياريال خلال الصيف الجاري.

ويعتمد تشيلسي على ضم أكثر من لاعب شاب مثل أرون أنسلمينو من بوكا جونيورز، وريناتو فيجا من بازل، وكالب ويلي من أتلانتا ومارك جويو من برشلونة.