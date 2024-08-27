مزيد من الشباب.. تشيلسي يتعاقد مع بيندرس حارس مرمى جينك

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 14:37

كتب : FilGoal

مايك بيندرز

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع مايك بيندرس حارس مرمى جينك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتد عقد الحارس البلجيكي حتى 2032 كما أعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي.

وكشف النادي الإنجليزي أن الحارس البالغ من العمر 19 عاما سيستمر في جينك الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

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وحسب التقارير الإخبارية فإن تشيلسي أتم التعاقد مع بيندرس مقابل 20 مليون يورو.

ولعب بيندرس أول مباراة له مع جينك في الشهر الماضي ضد ستاندرد ليج وحافظ على شباكه من استقبال أي هدف.

وأصبح بيندرس في عمر الـ18 عاما 363 يوما ثالث أصغر لاعب يشارك في الدوري البلجيكي.

وتعاقد تشيلسي مع فيليب يورجنسن حارس مرمى فياريال خلال الصيف الجاري.

ويعتمد تشيلسي على ضم أكثر من لاعب شاب مثل أرون أنسلمينو من بوكا جونيورز، وريناتو فيجا من بازل، وكالب ويلي من أتلانتا ومارك جويو من برشلونة.

تشيلسي ميركاتو مايك بينديرز
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