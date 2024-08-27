برشلونة يوضح إصابة إريك جارسيا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

إريك جارسيا

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه إريك جارسيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فايكانو يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان "يعاني إريك جارسيا من التهاب في قدمه اليمنى".

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وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وانضم إريك جارسيا إلى قائمة المصابين في البلوجرانا.

وتضم القائمة كل من رونالد أراوخو وأنسو فاتي وأندرياس كريستنسن وجافي وفرينكي دي يونج.

وحقق برشلونة 6 نقاط من أول مباراتين بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.

إذ فاز على فالنسيا وأتليتك بلباو بالنتيجة نفسها، 2-1.

إريك جارسيا برشلونة
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