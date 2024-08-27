رونالدو: من الصعب العمل كمدرب.. وهكذا سأعتزل اللعب دوليا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 12:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال - السوبر السعودي

يرى كريستيانو رونالدو لاعب النصر أنه من الصعب عليه العمل في التدريب عقب اعتزاله كرة القدم.

وقال اللاعب البرتغالي لقناة ناو: "لا أعرف إذا كنت سأعتزل قريبا أم خلال عامين أو ثلاثة أعوام، لكن من المحتمل أن أعتزل هنا في النصر".

وأضاف "سعيد جدا في هذا النادي، وأشعر أنني بحالة جيدة في السعودية وسعيد باللعب في هذا البلد وأريد الاستمرار هنا".

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وأكمل "من الصعب جدا أن أكون مدربا في يوم من الأيام، ربما أرى أن مستقبلي خارج كرة القدم".

وشدد "لن أقول لأي شخص قبل اتخاذ قرار الاعتزال الدولي لأنه سيكون عفويا، لكن سأفكر فيه بعناية".

وأنهى حديثه قائلا: "الآن أريد أن أتمكن من مساعدة منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية".

وحصل اللاعب البالغ من العمر 39 عاما على جائزة هداف الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 35 هدفا.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدف في افتتاح الدوري السعودي ضد الرائد في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد النصر لمواجهة منافسه الفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي اليوم الثلاثاء.

الفيحاء الدوري السعودي النصر كريستيانو رونالدو البرتغال
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