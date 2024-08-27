المصري يعلن رفع وقف القيد بعد إخطار فيفا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 12:24

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أعلن نادي المصري رفع وقف القيد بعدما تلقى مجلس الإدارة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره بإغلاق قضية رامي البدوي.

المصري كان قد تعرض للحرمان من القيد لمدة 3 فترات قيد بسبب مستحقات البدوي البالغة 450 ألف دولار.

وجاء بيان المصري على النحو التالي:

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تلقت إدارة نادي المصري خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " يخطرها من خلاله بغلق ملف قضية اللاعب التونسي رامي البدوي نهائيا وللأبد وذلك بعد قيام محلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي، بسداد مستحقات اللاعب كاملة والبالغة نحو 530 ألف دولار.

كما أكد الخطاب الذي حمل توقيع أميريكو أسبالارجاس رئيس لجنة الانضباط بفيفا رفع إيقاف القيد عن نادي المصري لثلاث فترات قيد فورا ليصبح من حق النادي قيد لاعبيه اعتبارا من بدء فترة القيد للانتقالات الصيفية في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

ورفع فيفا نادي المصري من قائمة الأندية المحظورة من قيد لاعبيها وبالتالي فتح باب القيد للمصري "نظام القيد" استجابة للمطالبات العاجلة التي قامت بها إدارة المصري على مدار الأسبوع الماضي.

وكانت إدارة نادي المصري قد سددت نحو 264 ألف دولار بتاريخ الرابع من يوليو الماضي، قبل سداد مبلغ 266 ألف دولار قبل نحو أسبوع، علما بأن جميع تلك المبالغ قد تم سدادها من الحساب الخاص بكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة نادي المصري.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الإفريقي التونسي منذ يناير 2022.

وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.

كما مثل منتخب تونس في 20 مباراة دولية وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

وأنهى المصري الدوري المحلي باحتلاله المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

ويستعد المصري لمواجهة منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف نهائي كأس مصر اليوم الثلاثاء.

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