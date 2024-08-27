أول سعودي في الكالتشيو.. روما يعلن ضم سعود عبد الحميد

أعلن نادي روما الإيطالي يوم الثلاثاء ضم الدولي السعودي سعود عبد الحميد قادما من نادي الهلال.

وقدم روما لاعبه الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء.

ويرتدي سعود القميص رقم 12 مع الذئاب.

وأصبح عبد الحميد أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي.

ووقع النجم السعودي على عقد يربطه بروما لمدة 4 مواسم.

🚨🚨صحيفة الرياضية السعودية سعود عبدالحميد نجم الهلال إلى روما الإيطالي ويرتدي القميص رقم 12 مع الذئاب pic.twitter.com/yczZQ0K4Ky — FilGoal (@FilGoal) August 27, 2024

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لروما بعدما خضع للكشف الطبي.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3 ملايين يورو.

يذكر أن نادي ستاد ريمس الفرنسي طلب قبل أيام ضم عبد الحميد بعرض قيمته 2 مليون يورو، لكن الهلال رفضه على الفور.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

مما أسهم في موافقة الهلال على رحيل سعود عبد الحميد.