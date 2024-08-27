إبراهيم حسن يكشف سبب عدم خوض التدريبات في استاد القاهرة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 12:10

كتب : رضا السنباطي

منتخب مصر - غينيا بيساو - حسام حسن - إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن سبب عدم خوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة.

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وينطلق المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 10 سبتمبر.

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وقال إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي: "المنتخب سيخوض تدريباته في استاد السلام استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا".

وأضاف "الفريق سيتدرب في استاد السلام حتى يوم 1 سبتمبر بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة خلال الوقت الحالي، على أن يستكمل تدريباته يوم 2 سبتمبر في استاد القاهرة حتى موعد مباراة كاب فيردي".

واختتم "سنلعب مباراة كاب فيردي في استاد القاهرة يوم 6 سبتمبر، ونواجه بوتسوانا خارج البلاد".

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجهوا بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

منتخب مصر إبراهيم حسن تصفيات كأس أمم إفريقيا كاب فيردي بتسوانا
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