ذا أثليتك: أوجارتي يسافر إلى إنجلترا للانضمام إلى مانشستر يونايتد

يسافر مانويل أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان إلى إنجلترا من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع ذا أثليتك فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لدفع 50 مليون يورو مع إضافة 10 ملايين أخرى كمكافآت لضم أوجارتي.

وساهم اتفاق النادي الإنجليزي مع نابولي على بيع سكوت مكتوميناي مقابل 30 مليون يورو في التعاقد مع أوجارتي بصيغة الانتقال الدائم مثلما كان يريد النادي الفرنسي وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس.

وذكر رومانو أن الرغبة الوحيدة لأوجارتي هي الرحيل من نادي العاصمة الفرنسية نحو مانشستر يونايتد.

وخرج أوجارتي من قائمة فريقه ضد لو هافر ومونبلييه في الدوري الفرنسي.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو قادما من سبورتينج لشبونة.