ذا أثليتك: أوجارتي يسافر إلى إنجلترا للانضمام إلى مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

مانويل أوجارتي - باريس سان جيرمان

يسافر مانويل أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان إلى إنجلترا من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع ذا أثليتك فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لدفع 50 مليون يورو مع إضافة 10 ملايين أخرى كمكافآت لضم أوجارتي.

وساهم اتفاق النادي الإنجليزي مع نابولي على بيع سكوت مكتوميناي مقابل 30 مليون يورو في التعاقد مع أوجارتي بصيغة الانتقال الدائم مثلما كان يريد النادي الفرنسي وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس.

أخبار متعلقة:
تقرير: نانت يرفض إعارة مصطفى محمد لـ نيس مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس.. نصف نهائي كأس مصر وبرشلونة والدوري السعودي رومانو يكشف عوائق انتقال أوسيمين إلى الأهلي السعودي ذا أثلتيك: أجرى الكشف الطبي.. التونسي مجبري يغادر يونايتد إلى بيرنلي

وذكر رومانو أن الرغبة الوحيدة لأوجارتي هي الرحيل من نادي العاصمة الفرنسية نحو مانشستر يونايتد.

وخرج أوجارتي من قائمة فريقه ضد لو هافر ومونبلييه في الدوري الفرنسي.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو قادما من سبورتينج لشبونة.

الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي مانويل أوجارتي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
ذا أثليتك: أرسنال يوافق على عرض كريستال بالاس لضم نكيتياه بعد رحيله من يوفنتوس.. تشيزني يعلن اعتزاله في الـ41 من عمره.. كلاوديو برافو يعلن اعتزل كرة القدم سكاي: تحرك مفاجئ من تشيلسي لضم إيفان توني مزيد من الشباب.. تشيلسي يتعاقد مع بيندرس حارس مرمى جينك سبعة أشقاء.. توتنام يكشف عن قميصه الثالث رومانو: كيبا ينتقل من ريال مدريد إلى بورنموث قائمة برشلونة – استدعاء أول لـ أولمو ضد رايو فايكانو بعد تسجيله
أخر الأخبار
بعد موسمين في أرسنال.. فابيو فييرا يعود إلى بورتو 54 ثاتيه | ميركاتو
ذا أثليتك: أرسنال يوافق على عرض كريستال بالاس لضم نكيتياه 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المعيوف يقترب من الانتقال للشباب 47 دقيقة | ميركاتو
أوباما: أدرس بعض العروض السعودية ولكن ساعة | سعودي في الجول
بعد رحيله من يوفنتوس.. تشيزني يعلن اعتزاله ساعة | الكرة الأوروبية
في الـ41 من عمره.. كلاوديو برافو يعلن اعتزل كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: كانسيلو يخضع للكشف الطبي مع الهلال ساعة | ميركاتو
سكاي: تحرك مفاجئ من تشيلسي لضم إيفان توني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان