مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس.. نصف نهائي كأس مصر وبرشلونة والدوري السعودي

تستكمل بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء وذلك في دور نصف النهائي الذي يجمع المصري وبيراميدز والإسماعيلي وزد.

وتستكمل الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، إذ يواجه برشلونة منافسه رايو فايكانو.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

كأس مصر

المصري × بيراميدز.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورتس.

الإسماعيلي × زد.. تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × برشلونة.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

ريال مايوركا × إشبيلية.. تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري السعودي

الفيحاء × النصر.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة SSC Sport 1.

الرائد × القادسية.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة SSC Sport Extra 2.

الفتح × الأهلي.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة SSC Sport Extra 1.