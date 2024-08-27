ذا أثلتيك: أجرى الكشف الطبي.. التونسي مجبري يغادر يونايتد إلى بيرنلي
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 03:26
كتب : FilGoal
أجرى التونسي حنبعل مجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى بيرنلي.
حنبعل المجبري
النادي : مانشستر يونايتد
جاء ذلك وفقا لما ذكره موقع "ذا أثلتيك"، حيث سينتقل اللاعب بصورة بيع نهائي.
وكان الاتفاق في البداية على الإعارة مع حق الشراء، قبل أن تتغير الأمور إلى الانتقال الدائم.
وجاء هذا التغيير بناء على طلب مانشستر يونايتد لتلقي الأموال بصورة أبكر.
وكذلك يتضمن الاتفاق نسبة من إعادة البيع.
مجبري الذي انضم لشباب الشياطين الحمر في 2019، خرج معارا مرتين من صفوف الفريق.
الأولى جاءت في صيف 2022، حيث انتقل إلى بيرمنجهام لمدة موسم.
أما المرة الثانية فكانت في يناير 2024، حين قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع إشبيلية.
وهبط بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود إلى "التشامبيونشيب" مرة أخرى.
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