حازم إمام: يتحدثون في الكرة وهم لا يعرفون الفارق بين الرابطة والاتحاد.. حقيقة أزمة صلاح ومشكلة الثلاثي وفيتوريا

أبدى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة استنكاره للهجوم المتكرر على الاتحاد فيما يخص اختصاصات رابطة الأندية في إدارة مسابقة الدوري.

وقال إمام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 بسؤاله عن حق الزمالك في الأمور التنظيمية للدوري: "هذا اختصاص رابطة الأندية واتحاد الكرة يتولى الكأس فقط. أما مسألة الحكام فقد أتينا بخبير أجنبي لتفادي الهجوم الذي تعرض له عصام عبد الفتاح ومن قبله جمال الغندور".

وأضاف "من الوارد أن تحدث قرارات تحكيمية خاطئة ولكن بدون توجيه، ولكن من الممكن أن تؤجل مباراة بسبب ضغط جماهيري وهذا يحدث مع الأهلي والزمالك. الجماهير لها صوت مسموع أمام الرابطة واتحاد الكرة وأي أحد".

وأوضح "حتى الآن أرى محللين ومقدمين برامج يتحدثوا عن تحكم اتحاد الكرة في الدوري وهذه كارثة. الرابطة هي المسؤولة منذ 3 سنوات، كيف يتحدث هؤلاء في الكرة وهم لا يعرفون هذه المعلومة"؟

وعن دوره الحالي في اتحاد الكرة قال: "حاليا لا أفعل شيئا في اتحاد الكرة منذ العودة من بطولة كأس أمم إفريقيا. كنت المشرف على المنتخب ووضعنا خطة لمنتخبات الناشئين والأمور تسير بشكل جيد".

وأكمل المشرف السابق على المنتخب "إياك أن تتصدر لشيء في مصر وإلا سيحملوك كل شيء. لم نفز من بطولة إفريقيا منذ 2010، لست أنا من أفسد الأمور ولكن هذا يحدث للجميع".

وأضاف "حزنت على النتائج في كأس الأمم لأنها لا تليق بمستوى الاستعداد. اللاعبون لم يكونوا في حالتهم وفي مباراة الكونغو غاب عنا محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، وتريزيجيه وعمر مرموش ارتفعت درجة حرارتهما ولعبا بمحاليل".

وتابع "الناس انتقدت فيتوريا حين أشرك فتوح وحين لم يشركه، وانتقدوا إشراكه لحجازي بحجة أنه بطيء ولكن فيتوريا يراه قائدا هاما في الدفاع".

وواصل "حين حدثت مشكلة طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور قالوا إن حازم إمام هو من أمر فيتوريا باستبعادهم، لقد كنت في المنزل بذلك الوقت. وحين تكرر الأمر بين كولر وكهربا قال الناس إن كولر على حق فما الفارق"؟

أما عن أزمة خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب بسبب الإصابة واستكماله للعلاج في ليفربول قال: "هل رأيت أحد يعتذر لنا من الخارج بخصوص صلاح سوى يورجن كلوب حين اعتذر لأنه تحدث عن الموضوع؟ هنا رأوا أن المصري دائما هو المقصر".

وأضاف "اتفقنا مع كلوب أن صلاح سيسافر بعد مباراة كاب فيردي وسنعلن عن الأمر بعدها. لن أعلن أن صلاح لن يكمل البطولة قبل المباراة بساعات، ثم فوجئنا بإعلان كلوب للأمر في مؤتمره".

وأوضح "نتائج الأشعة كانت مختلفة في المرتين ولذلك طلب ليفربول استعادة اللاعب مع وعد بإعادته إن تعافى. كنت أظن أن صلاح سيبقى لأسبوع ثم سيلعب مرة أخرى. فيتوريا هو من اتخذ القرار في النهاية وأنا مجرد مشرف".

وأخيرا عن كارلوس كيروش المدرب الأسبق للمنتخب قال: "ما يملكه كيروش ولا يمتلكه أحد هو أنه حازم ولا يخاف أحدا سواء لاعب أو مساعد. شخصيته مخيفة وتفرض الالتزام إلى جانب جودته الفنية".