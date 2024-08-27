مدرب كايزر تشيفز يكشف موقف فريقه من التعاقد مع بيرسي تاو وفيستون ماييلي

كشف نصر الدين النابي مدرب كايزر تشيفز عن موقف ناديه من التعاقد مع بيرسي تاو لاعب الأهلي وفيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

وقال النابي عبر قناة أون تايم سبورتس: "ليس هناك مفاوضات مع بيرسي تاو لأنني أعتقد أن لا يزال هناك سنة في عقده وكايرز تشيفس يحترم القوانين وإذا كان هناك رغبة في ضمه ستكون عبر القنوات الرسمية لأننا نحترم القوانين ونحترم الأهلي الفريق الكبير وحتى الآن لم نفتح أي خطوط مفاوضات مع الأهلي".

وأضاف "دربت فيستون مايلي في يانج أفريكانز النادي الذي تطور بصفوفه ونحن في تواصل دائم ونعرف أن بيراميدز لن يفرط فيه، كنا نتمنى التعاقد معه ولكن لا أعتقد أن هناك إمكانية لذلك حاليا".

ويقود النابي فريق كايرز تشيفز بداية من الموسم الحالي ولكنه لم يخوض أي مباراة رسمية حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم على الأهلي قادما من برايتون في صيف عام 2021. وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 109 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتد تعاقد تاو مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل في صيف عام 2025.

وتوج تاو مع الأهلي بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لمرتين لدوري أبطال إفريقيا ومرة لكأس السوبر الإفريقي. كما حظي ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.