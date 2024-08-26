محمد إبراهيم: العودة للزمالك؟ ليست كل الأحلام تتحقق

يرى محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي الجديد أنه قضى 4 سنوات من الأفضل في حياته بسيراميكا كليوباترا.

محمد إبراهيم النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع محمد إبراهيم قادما من سيراميكا كليوباترا.

وقال إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر كل الناس في سيراميكا كليوباترا جميعهم يتحلون بالاحترام وقضيت 4 سنوات بالفريق كانوا من الأفضل في حياتي".

وواصل "لعبت تقريبا 98% من المباريات مع سيراميكا كليوباترا ولو كنت لاعبا يختلق المشاكل لم أكن لأبقى ولكنني فزت ببطولتين مع الفريق وكنت من المشاكرين فيهم بصفة أساسية وغرفة الملابس تشهد على أخلاقي وكيف كنت ولم أقصر أبدا مع الفريق وكنت أتمنى الاستمرار مع سيراميكا كليوباترا ولكن هذه هي كرة القدم".

وتابع "العودة للزمالك؟ ليس كل ما نحلم به يتحقق وفي النهاية كل شيء يعتمد على العروض التي تحصل عليها والانسان يحلم بأشياء أحيانا تحدث وأحيانا لا".

وأضاف "مجلس إدارة الزمالك أمام تحد كبير والنادي يمر بفترة صعبة ولكن أتمنى أن يتمكنوا من تحقيق الكثير من الأشياء الجيدة في الفترة المقبلة".

وأتم "كل خطوة أخطوها تمثل التحدي والبنك الأهلي تحدي جديد وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم".

لاعب الوسط البالغ 32 عاما انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2020 قادما من مصر للمقاصة.

وخاض إبراهيم 136 مباراة في جميع المسابقات مع سيراميكا سجل 9 أهداف وصنع 21.

وحقق لقبي كأس الرابطة المصرية بقميص سيراميكا.

إبراهيم سبق له التتويج بلقب كأس مصر 6 مرات مع الزمالك وكذلك لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.