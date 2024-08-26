رومانو: سيلتا فيجو يقترب من ضم ماركوس ألونسو

أتم نادي سيلتا فيجو اتفاقه مع ماركوس ألونسو على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي.

ماركوس ألونسو النادي : لاعب حر سيلتا فيجو

وفقا لرومانو فإن سيلتا فيجو قد أتم اتفاقه مع ألونسو على التوقيع مع الفريق الإسباني بشكل مجاني ويتبقى فقط التأكد من موقف النادي من قدرته على تسجيله بحسب قواعد اللعب النظيف.

ألونسو لاعب حر حاليا بعد نهاية تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الماضي.

ولعب صاحب الـ 33 عاما مع برشلونة بآخر موسمين بعد الانتقال من صفوف تشيلسي في صفقة انتقال حر.

وشارك ألونسو مع برشلونة بالموسم الماضي في 8 مباريات فقط.

وبشكل عام خلال الموسمين لعب ألونسو 45 مباراة بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.