رومانو: سيلتا فيجو يقترب من ضم ماركوس ألونسو

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 23:07

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو - برشلونة ومانشستر يونايتد

أتم نادي سيلتا فيجو اتفاقه مع ماركوس ألونسو على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي.

وفقا لرومانو فإن سيلتا فيجو قد أتم اتفاقه مع ألونسو على التوقيع مع الفريق الإسباني بشكل مجاني ويتبقى فقط التأكد من موقف النادي من قدرته على تسجيله بحسب قواعد اللعب النظيف.

ألونسو لاعب حر حاليا بعد نهاية تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الماضي.

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ولعب صاحب الـ 33 عاما مع برشلونة بآخر موسمين بعد الانتقال من صفوف تشيلسي في صفقة انتقال حر.

وشارك ألونسو مع برشلونة بالموسم الماضي في 8 مباريات فقط.

وبشكل عام خلال الموسمين لعب ألونسو 45 مباراة بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ماركوس ألونسو سيلتا فيجو
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