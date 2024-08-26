خبر في الجول - مروان داوود ينتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة
الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 22:46
كتب : عمرو نبيل
أتم مروان داوود لاعب إنبي انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.
مروان داوود
النادي : إنبـي
ويلعب مروان داوود في مركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر 26 عاما.
وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد أتم انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.
ووقع اللاعب على عقود إعارته إلى الاتحاد السكندري ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من الناديين.
ومن المقرر أن تكون الإعارة لمدة موسمين مقبلين.
وبدأ مروان مسيرته مع قطاع الناشئين في الأهلي حتى عامه الـ18 قبل أن ينتقل لنادي الشمس ومنه إلى إنبي في 2021.
ولعب مروان داوود الموسم الماضي 14 مباراة مع إنبي في مسابقة الدوري.
وسبق وأن لعب مروان داوود مباراتين دوليتين بقميص منتخب مصر في ديسمبر 2021 وسجل مروان هدفا.
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