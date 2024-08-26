مدرب بورفؤاد لـ في الجول: حسام عرفات بخير بعد واقعة بلع لسانه

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 22:35

كتب : رضا السنباطي

حسام عرفات لاعب إنبي

كشف سامر عبد الرحمن المدير الفني لنادي بورفؤاد عن حالة اللاعب حسام فرحات بعد تعرضه لبلع اللسان خلال مباراة ودية أمام الجمارك في بورسعيد.

حسام عرفات

النادي : بورفؤاد

بورفؤاد

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حسام عرفات شارك في المباراة من الدقيقة 70 أثناء تقدمنا على الجمارك 1-0".

وأضاف "في كرة عالية اصطدم رأس عرفات بأحد لاعبي الجمارك ليسقط الثنائي".

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وأوضح "حسام عرفات تعرض للإغماء والتشنجات وبلع لسانه، بينما تعالج اللاعب الآخر سريعا".

وأكمل "تم نقل حسام عرفات للمستشفى واتفق الفريقان على عدم استكمال المباراة".

وواصل "تم حجز اللاعب في مستشفى بورسعيد، واستفاق منذ دقائق وسيتم حجزه في العناية المركزة لمدة 48 ساعة".

واختتم "نعاني من سوء الحظ مؤخرا بعد إصابة أحمد علاء بقطع في الرباط الصليبي وخالد بسيوني في الرباط الداخلي، وإصابة إسلام بركات وعبد الواحد عبد العزيز بمزق عضلي".

حسام عرفات بورفؤاد
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