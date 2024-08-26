أتالانتا يتعاقد مع كوادرادو

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

خوان كوادرادو - يوفنتوس

أعلن نادي أتالانتا تعاقده مع خوان كوادرادو لاعب إنتر السابق في صفقة انتقال حر.

ووقع كوادرادو على عقد مع أتالانتا بعد نهاية تعاقده مع إنتر.

وقضى صاحب الـ 36 عاما الموسم الماضي برفقة إنتر بعد رحيله عن يوفنتوس.

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ولعب كوادرادو 12 مباراة بقميص إنتر ميلان وتمكن من صنع هدفين وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

وسبق لكوادرادو اللعب بقميص يوفنتوس وفيورنتينا وأودينيزي في الدوري الإيطالي.

وتوج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، بينما بدأ الموسم الحالي بخسارة لقب السوبر الأوروبي ضد ريال مدريد.

خوان كوادرادو أتالانتا
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