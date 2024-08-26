موندو ديبورتيفو: برشلونة نجح في تسجيل أولمو بدلا من كريستنسن

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة

نجح برشلونة في تسجيل لاعبه الجديد داني أولمو من أجل المشاركة مع الفريق في المباريات بشكل رسمي وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

وفقا للصحيفة فإن برشلونة قد أقنع رابطة الدوري الإسباني بتسجيل أولمو بدلا من أندرياس كريستنسن المصاب.

وتسمح لوائح الدوري بتسجيل لاعب بدلا من الآخر في حالة إصابته لمدة 4 أشهر أو أكثر.

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وقدم برشلونة تقريرا طبيا يفيد بغياب كريستنسن عن الفريق لمدة 4 أشهر على الرغم من خروج الأخبار بعد إصابته مباشرة والتي أفادت بغيابه لمدة شهرين فقط.

تسجيل أولمو سيكون مؤقتا حتى شهر ديسمبر المقبل لحين عودة كريستنسن من الإصابة وسيتحتم على الإدارة محاولة تسجيله من جديد في شهر يناير.

وسيسمح لأولمو بالمشاركة مع الفريق بداية من المباراة المقبلة غدا ضد رايو فايكانو.

وانضم أولمو لبرشلونة في الصيف الحالي قادما من لايبزج الألماني.

ولم يتمكن اللاعب الإسباني من المشاركة في أول مباراتين لفشل النادي في تسجيله بسبب تجاوز سقف الرواتب المسموح بها للفريق.

ونجح برشلونة في الفوز بأول مباراتين بالدوري الإسباني على فالنسيا وأتليتك بلباو.

داني أولمو برشلونة
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