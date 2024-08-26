تقرير فرنسي: إعلان انضمامه لـ نيس يقترب.. عبد المنعم حصل على تأشيرته

يقترب الإعلان الرسمي لصفقة انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعد حصول اللاعب على تأشيرة دخول فرنسا.

وكان الحصول على التأشيرة هو ما يعطل إعلان صفقة انتقال عبد المنعم من الأهلي إلى نيس.

وكشفت صحيفة Nice Matin الفرنسية وفقا لمعلومات أنه قد تم حل الأزمة أخيرا بحصول عبد المنعم على التأشيرة.

ومن المتوقع أن يصل عبد المنعم إلى فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

ولم يحصد نيس سوى نقطة واحدة من أول جولتين خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي بخسارة وتعادل.

ويعتبر عبد المنعم رابع صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع نيس الفرنسي للموافقة على بيع مدافعه محمد عبد المنعم للفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع نيس للحصول على قيمة انتقال عبد المنعم بمقابل يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو".

وأضاف "سنحصل على قيمة الصفقة على قسطين وسيكون الأول منهما هو الجزء الأكبر".

وتابع المصدر "سنحصل كذلك على مليون يورو كحوافز".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لحصولنا على نسبة إعادة بيع عبد المنعم مستقبلا وهي لا تقل عن 10%".

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.