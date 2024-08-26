اسكواش - بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة.. مصر تستضيف أول بطولة ماسية

تستضيف مصر منافسات أول بطولة ماسية "دايموند" وفقا لاتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش على ملاعب نادي O West الرياضي بمدينة 6 أكتوبر.

وتعتبر البطولات الفئة الماسية هي الأعلى وفقا للتصنيف وهم أربع بطولات فقط في الموسم بينهم مصر المفتوحة.

وتنطلق الأدوار الرئيسية خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل بينما تنطلق الأدوار التمهيدية اليوم الإثنين وحتى 28 أغسطس.

ويشارك في البطولة 152 لاعبا ولاعبة يمثلون 25 دولة مختلفة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 650 ألف دولار موزعة بالتساوي بين نسختي الرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة مصر المفتوحة هي أولى بطولات الموسم الجديد.

ويتصدر علي فرج التصنيف العالمي للرجال ويليه مصطفى عسل.

بينما على مستوى السيدات تتصدر نور الشربيني وخلفها نوران جوهر وهانيا الحمامي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.