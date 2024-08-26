أنسو فاتي يحصل على رقم 10 في برشلونة من جديد

حصل أنسو فاتي لاعب برشلونة على القميص رقم 10 من جديد مع الفريق.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

وسجل برشلونة اللاعب على موقع رابطة الدوري الإسباني بالرقم 10 والذي سيلعب به من جديد خلال الموسم الحالي.

فاتي كان قد حصل على الرقم 10 بعد رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي.

وقضى فاتي الموسم الماضي معارا إلى برايتون ولكنه عاد لبرشلونة مع بداية الموسم الحالي ويحصل على رقم 10 مرة أخرى.

ولم يشارك فاتي في أول مباراتين لبرشلونة في الموسم أو في المباريات الاستعدادية بسبب تعرضه للإصابة خلال التدريبات.

فاتي صاحب الـ21 عاما شارك مع برايتون خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وسجل 4 أهداف.