أنسو فاتي يحصل على رقم 10 في برشلونة من جديد

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 18:24

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

حصل أنسو فاتي لاعب برشلونة على القميص رقم 10 من جديد مع الفريق.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وسجل برشلونة اللاعب على موقع رابطة الدوري الإسباني بالرقم 10 والذي سيلعب به من جديد خلال الموسم الحالي.

فاتي كان قد حصل على الرقم 10 بعد رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي.

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وقضى فاتي الموسم الماضي معارا إلى برايتون ولكنه عاد لبرشلونة مع بداية الموسم الحالي ويحصل على رقم 10 مرة أخرى.

ولم يشارك فاتي في أول مباراتين لبرشلونة في الموسم أو في المباريات الاستعدادية بسبب تعرضه للإصابة خلال التدريبات.

فاتي صاحب الـ21 عاما شارك مع برايتون خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وسجل 4 أهداف.

أنسو فاتي برشلونة
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