كرة سلة - بمشاركة 19 فريقا.. الاتحاد يستضيف البطولة العربية بتواجد ثلاثي مصري

يستضيف الاتحاد السكندري منافسات النسخة 36 من البطولة العربية للأندية بمشاركة 19 فريقا.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل في مدينة الإسكندرية.

ويغيب النادي الأهلي عن البطولة بعد التقدم باعتذار عن عدم المشاركة في النسخة المقبلة.

وتشهد البطولة مشاركة ثلاثي مصري جميعهم من أندية الإسكندرية وهم الاتحاد وسبورتنج وسموحة.

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.

وجاءت الفرق المشاركة بالنسخة الحالية كالآتي:

1- الاتحاد السكندري (مصر)

2- سبورتنج (مصر)

3- سموحة (مصر)

4- البطائح (الإمارات)

5- الشارقة (الإمارات)

6- الوحدة (الإمارات)

7- بيروت (لبنان)

8- الأنطوني (لبنان)

9- الشانفيل (لبنان)

10- القادسية (الكويت)

11- كاظة (الكويت)

12- الغرافة (قطر)

13- العربي (قطر)

14- وداد بوفاريك (الجزائر)

15- الترجي درارية (الجزائر)

16- النصر (ليبيا)

17- اليمن (اليمن)

18- السيب (عمان)

19- جمعية سلا (المغرب)