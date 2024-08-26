مؤتمر فليك: أتمنى مشاركة أولمو ضد رايو.. ونعلم أن الوضع صعب في برشلونة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

هانزي فليك

شدد هانزي فليك مدرب برشلونة على أن الوضعية الاقتصادية صعبة في برشلونة ولكنه واثق في قدرة الفريق على الخروج منها.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فايكانو غدا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حققنا بداية جيدة في الدوري وعلينا أن نستمر، ملعب رايو فايكانو من الملاعب الصغيرة لكننا اعتدنا على ذلك وجاهزين لتحقيق الفوز".

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وواصل "كنت أود أن يلعب داني أولمو معنا في المباراة الماضية وأتمنى أن يلعب معنا غدا ولكن سنرى ما سيحدث".

وتابع "نعلم أن الوضع صعب في برشلونة ولكن أنا أؤمن بالنادي وأعتقد أننا قادرين على وضع أولمو بالقائمة أملا في أن يشارك، بالتأكيد كل لاعب لا يشارك بسبب عدم القدرة على تسجيله لن يكون سعيدا لكنه يعلم الوضع الذي نمر به وسيكون جاهزا للعب إذا تمكنا من تسجيله".

وأكمل "راضون على ما يقدمه اللاعبين الشباب في الملعب، هم يركزون ويتمتعون بالحدة وبالطبع يوجد هامش للتحسن ونحن نعمل عليه".

وعن إمكانية رحيل إريك جارسيا قال: "هناك لاعبين غادروا بالفعل في الفترة الماضية ولكن أنا أتعامل بما لدي من لاعبين".

وشدد "من الخطأ القول إنني لم أكن لأعتمد على فيتور روكي لكن أحيانا من مصلحة اللاعب أن يغادر، أعتقد أنه سيحظى بفرصة جيدة للعب في بيتيس ويتطور أكثر، إنه فتى جيد وأتمنى له اللعب الجيد والتحسن".

وأضاف "كمدرب لفريق بحجم برشلونة، هدفنا دائما هو التتويج بالدوري، أعلم أنه سيكون سباقا طويلا لكننا بدأنا جيدا وسعداء بما حققناه وسنعمل على الاستمرار بهذا النسق ولن ننظر إلى الماضي".

وحقق برشلونة الفوز في أول مباراتين بالدوري على فالنسيا وأتليتك بلباو.

هانزي فليك برشلونة الدوري الإسباني
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