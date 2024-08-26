نجم المغرب يرفض التدرب مع جينك بعد موقف ناديه.. وليستر لن يستسلم

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - مصر الأولمبي – المغرب الأولمبي – أولمبياد باريس 2024

توترت الأجواء بين المغربي بلال الخنوس لاعب جينك وفريقه البلجيكي، بعد رفض عرض ليستر سيتي لضم اللاعب ومحاولة الوصول إلى حل.

ويصر نادي ليستر سيتي الإنجليزي على ضم الخنوس خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير بلجيكية.

وذكر ساشا تافوليري الصحفي البلجيكي المختص في أخبار الانتقالات أن دي كوندي المدير الرياضي لنادي جينك رفض مقابلة ممثلي بلال الخنوس بعد رفض عرض من ليستر بقيمة 18 مليون يورو + 1 مليون يورو مكافآت.

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وأضاف أن بلال الخنوس حضر إلى النادي صباح الاثنين وأخبر مدربه أنه لن يشارك في التدريبات طالما استمر جينك في عدم احترامه واحترام ممثليه.

وأوضح أن ليستر سيتي لن يستسلم ومن المتوقع أن يرسل عرضا ثالثا في الساعات القادمة.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية تنتهي بعد أيام قليلة.

قبل أيام، ذكرت جريدة HNL البلجيكية أن نادي ليستر سيتي نجح في إقناع الدولي المغربي بالانضمام إليه لمدة 4 مواسم.

وكان بلال مرشحا للانضمام إلى لايبزيج الألماني لتعويض رحيل داني أولمو إلى برشلونة، لكن الصفقة لم تتم.

وتألق الخنوس مع منتخب المغرب الأولمبي بأولمبياد باريس.

وقاد البالغ من العمر 20 عاما فريقه للحصول على الميدالية البرونزية.

بلال الخنوس ليستر سيتي جينك المغرب
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