الجزيري يحصل على جنسية دولة دومينيكا

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

سيف الجزيري

حصل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك على جنسية دولة دومينيكا.

وبذلك يملك الجزيري الجنسية التونسية والدومينيكية.

وتتواجد جزيرة دومينيكا في البحر الكاريبي، وتختلف عن الدومينيكان.

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ويعد تعداد دومينيكا 74656 ألف نسمة، واللغة الإنجليزية هي الرسمية بسبب لأنها كانت مستعمرة إنجليزية.

وسميت دومينيكا بهذا الاسم من كلمة "Domenica" وتعني يوم الأحد باللغة الإيطالية، بسبب اكتشافها من قبل كريستوفر كولومبوس يوم الأحد.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى الزمالك في شتاء 2021 قادما من المقاولون العرب على سبيل الإعارة، ثم تعاقد الزمالك معه بشكل نهائي في صيف من نفس العام.

ولعب الجزيري مع الزمالك 128 مباراة وسجل 35 هدفا وصنع 19 آخرين.

وتوج الجزيري مع الزمالك مرتين بالدوري المصري ومرة كأس مصر ومرة كأس الكونفدرالية.

وشارك مع منتخب تونس في 35 مباراة وسجل 10 أهداف.

الدوري المصري سيف الدين الجزيري الزمالك دومينيكا
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