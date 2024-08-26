سكاي: نيس يقترب من ضم مهاجم دورتموند

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 16:40

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو لاعب دورتموند

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي نيس الفرنسي اقترب من ضم يوسف موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضح التقرير أن نادي نيس وصل لمرحلة متقدمة مع دورتموند بشأن استعارة موكوكو.

وأضاف التقرير أن النادي الفرنسي توصل لاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بشأن عقده الشخصي.

أخبار متعلقة:
بعد العرض السعودي.. وكيله: أوسيمين سيستمر في أوروبا جيمس رودريجيز ينضم إلى رايو فايكانو ريليفو: تمت.. ليفربول يحسم صفقة مامارداشفيلي وفاة سفين جوران إيركسون

فيما تفصل الرتوش الأخيرة عن اتفاق نيس مع دورتموند على تفاصيل الإعارة.

وكان اللاعب الشاب على وشك الانتقال إلى مارسيليا في الأسابيع الأخيرة، لكن الصفقة فشلت.

موكوكو يعتبر أصغر لاعب يشارك في مباراة في الدوري الألماني بعدما أتم عامه الـ16 بيوم واحد.

وارتبط نادي برشلونة كثيرا منذ أعوام بالتعاقد مع موكوكو، لكن لم تنجح المفاوضات.

واشتكى وكيله منذ أيام بسبب عدم تنفيذ دورتموند لوعدهم له بالمشاركة أكثر في المباريات.

وأكد أن تسجيل 5 أهداف في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي في 613 دقيقة يعبر عن جودته.

يوسفا موكوكو يوسف موكوكو بوروسيا دورتموند نيس
نرشح لكم
المعيوف يقترب من الانتقال للشباب بعد رحيله من يوفنتوس.. تشيزني يعلن اعتزاله في الـ41 من عمره.. كلاوديو برافو يعلن اعتزل كرة القدم الرياضية: كانسيلو يخضع للكشف الطبي مع الهلال سكاي: تحرك مفاجئ من تشيلسي لضم إيفان توني خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الزمالك وكريم البركاوي سكاي: كينجسلي كومان يفكر جديا في قبول عرض الهلال.. وما يدور في ذهنه مزيد من الشباب.. تشيلسي يتعاقد مع بيندرس حارس مرمى جينك
أخر الأخبار
المعيوف يقترب من الانتقال للشباب 20 دقيقة | ميركاتو
أوباما: أدرس بعض العروض السعودية ولكن 35 دقيقة | سعودي في الجول
بعد رحيله من يوفنتوس.. تشيزني يعلن اعتزاله 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الـ41 من عمره.. كلاوديو برافو يعلن اعتزل كرة القدم 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: كانسيلو يخضع للكشف الطبي مع الهلال ساعة | ميركاتو
سكاي: تحرك مفاجئ من تشيلسي لضم إيفان توني ساعة | الدوري الإنجليزي
محسن صالح: كولر أكثر المدربين إخلاصا في الأهلي رغم عنده.. فايلر كان مرفه وأعذر الجمهور ساعة | الدوري المصري
اسكواش - تعيين عمر الشربيني بالاتحاد الإماراتي.. وخطة للتجهيز لأولمبياد 2028 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان