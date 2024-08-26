سكاي: نيس يقترب من ضم مهاجم دورتموند

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي نيس الفرنسي اقترب من ضم يوسف موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضح التقرير أن نادي نيس وصل لمرحلة متقدمة مع دورتموند بشأن استعارة موكوكو.

وأضاف التقرير أن النادي الفرنسي توصل لاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بشأن عقده الشخصي.

فيما تفصل الرتوش الأخيرة عن اتفاق نيس مع دورتموند على تفاصيل الإعارة.

وكان اللاعب الشاب على وشك الانتقال إلى مارسيليا في الأسابيع الأخيرة، لكن الصفقة فشلت.

موكوكو يعتبر أصغر لاعب يشارك في مباراة في الدوري الألماني بعدما أتم عامه الـ16 بيوم واحد.

وارتبط نادي برشلونة كثيرا منذ أعوام بالتعاقد مع موكوكو، لكن لم تنجح المفاوضات.

واشتكى وكيله منذ أيام بسبب عدم تنفيذ دورتموند لوعدهم له بالمشاركة أكثر في المباريات.

وأكد أن تسجيل 5 أهداف في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي في 613 دقيقة يعبر عن جودته.