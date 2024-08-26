كايزر تشيفز لـ في الجول: هذا موقفنا من التفاوض مع بيرسي تاو

كشف فيرناندو دا كروز مساعد مدرب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي عن موقف ناديه من التعاقد مع بيرسي تاو لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دا كروز لـ FilGoal.com: "نتفاوض مع تاو منذ أسابيع، ونسعى إلى حسم الصفقة مع الأهلي".

واختتم "تاو لديه إمكانيات كبيرة، ونصر الدين النابي يريد ضم اللاعب".

ويتولى التونسي نصر الدين النابي تدريب الفريق منذ شهر يوليو الماضي.

وارتبط الجناح الجنوب إفريقي بالانتقال إلى كايزر تشيفز في وقت سابق.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- في وقت لـFilGoal.com: "لدينا عرض سعودي وآخر من كايزر تشيفز لضم بيرسي تاو".

وعن موقف اللاعب قال المصدر: "حتى الآن اللاعب يرفض الانتقال ويرغب في الاستمرار مع الفريق".

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم على الأهلي قادما من برايتون في صيف عام 2021.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 109 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتد تعاقد تاو مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل في صيف عام 2025.

وتوج تاو مع الأهلي بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لمرتين لدوري أبطال إفريقيا ومرة لكأس السوبر الإفريقي.

كما حظي ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.