جيمس رودريجيز ينضم إلى رايو فايكانو

أعلن نادي رايو فايكانو يوم الاثنين ضم الكولومبي جيمس رودريجيز في صفقة انتقال حر.

النجم الكولومبي تواجد في إسبانيا خلال الأيام الأخيرة لحسم أمر عودته للدوري الإسباني.

واكتفى النادي الإسباني بنشر لقطة لجيمس رودريجيز وهو يلتقط قميص رايو فايكانو.

Cambio de vestuario y estamos 😉 pic.twitter.com/j4K03O2XNa — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 26, 2024

وظهر في المشهد يد جيمس التي يتواجد بها وشمه الشهير.

ولعب جيمس في الدوري الإسباني من قبل ضمن صفوف ريال مدريد بين عامي 2017-2020.

الشهر الماضي، أعلن رودريجيز فسخ تعاقده مع ساو باولو البرازيلي.

وذكرت تقارير عديدة أن اللاعب يرغب في العودة للعب في أوروبا من جديد.

ولفتت التقارير إلى أن بورتو وريال بيتيس وفياريال وأتليتكو مدريد حاولوا ضم النجم الكولومبي.

وانضم رودريجيز إلى ساو باولو في صفقة انتقال حر.

قبل الانتقال إلى ساو باولو البرازيلي خاض الكولومبي تجربته الأخيرة بقميص أولمبياكوس اليوناني وفسخ عقده في شهر أبريل قبل الماضي.

وحضر جيمس إلى أولمبياكوس قادمًا من الريان القطري الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.

وسبق لـ جيمس اللعب في صفوف بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون.

ويعد جيمس هداف كأس العالم 2014 الذي شهد قمة تألقه وانضمامه في نصف الصيف إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو.