خبر في الجول – بنشرقي يتلقى عرضين من قطر

تلقى أشرف بنشرقي الجناح المغربي عرضين من قطر للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بنشرقي سافر إلى قطر لتلقيه عرضين للانتقال إلى أحدهما في الفترة المقبلة.

وعلم أيضا FilGoal.com أن الريان يعتبر أحد العرضين، ويريد استعادة اللاعب مرة أخرى.

وانتهى عقد اللاعب مع الريان بنهاية الموسم الماضي وأصبح لاعبا حرا.

وكشف مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق عن توقف المفاوضات قليلا معه.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "توقفنا قليلا عن المفاوضات مع بنشرقي منذ فترة بسبب رفض اللاعب تقليل راتبه السنوي".

وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.