ريليفو: تمت.. ليفربول يحسم صفقة مامارداشفيلي

ذكرت منصة ريليفو أن صفقة انتقال جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا إلى ليفربول تمت.

وأوضح التقرير أن ليفربول حسم صفقة ضم مامارداشفيلي مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

وسيوقع الحارس الجورجي على عقد يربطه بليفربول لمدة 6 مواسم.

الجورجي سيلعب هذا الموسم على سبيل الإعارة مع الخفافيش على أن ينضم لليفربول الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يخضع مامارداشفيلي للكشف الطبي يوم الاثنين.

قبل أيام، أوضحت إذاعة تريبونا ديبورتيفا الإسبانية أن ليفربول توصل لاتفاق شفهي مع فالنسيا من أجل ضم حارسه جيورجي مامارداشفيلي.

وأضاف التقرير أن إعارة مامارداشفيلي إلى فالنسيا قد تمدد لموسم آخر، حسب قرار ليفربول في صيف 2025.

ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس.

وكانت منصة ريليفو قد ذكرت الثلاثاء الماضي أن ليفربول رفع عرضه من أجل ضم حارس فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن تشهد المفاوضات تطورات مثيرة.

ولفت التقرير إلى أن إدارة فالنسيا لم تقف في وجه ليفربول، لكنها تحاول الحصول على أقصى استفادة ممكنة من الصفقة.

مامارداشفيلي حافظ على شباكه نظيفة في 31 مباراة خلال مائة مباراة لعبها مع فالنسيا.

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