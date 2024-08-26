اقترب المسلسل من نهايته؟ تقارير تونسية: بن رمضان يوافق على الانتقال إلى الأهلي

وافق محمد علي بن رمضان لاعب فرينتسفاروتشي المجري على الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع nessma sport التونسي فإن بن رمضان وافق على الانتقال إلى الأهلي.

وأفاد الموقع أن اللاعب وافق بتأثير من والده وسيوقع للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن بن رمضان قال في وقت سابق بإنه لن يلعب في إفريقيا سوى للترجي التونسي.

وعلى الجانب الآخر فإن إذاعة IFM Sport التونسية أكدت قرب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي أيضا.

وأوضح في وقت سابق مصدر من نادي فرينتسفاروتشي المجري تفاصيل الخلاف مع الأهلي في الأمور التعاقدية بصفقة بن رمضان.

وقال مصدر من فرينتسفاروتشي لـ FilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي لا زالت مستمرة بشأن بن رمضان، هناك خلافات حول المقابل المادي ومتمسكون بمطالبنا".

وأضاف "هناك خلاف أيضا في نظام التقسيط وبنود إضافية، وسنناقشها بعد التوصل لاتفاق حول القيمة النهائية للصفقة".

وبحسب موقع الصريح التونسي، في وقت سابق، فإن الساعات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في مفاوضات الأهلي مع فرينتسفاروتشي بشأن ضم بن رمضان.

وأوضح التقرير ذاته أن تسريب معلومة رفض اللاعب من جانب عبد الرؤوف بن رمضان جاء من أجل امتصاص غضب جمهور الترجي، والدليل على ذلك رفض والد اللاعب التصريح عبر الهواء واكتفى بمنح المعلومة لفريق الإعداد بأحد الإذاعات التونسية.

وكانت آخر تطورات صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي شهدت حدوث أزمة بسبب خلافات مالية بين الناديين.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com "هناك خلافات مالية بين الأهلي وفرينتسفاروتشي في المفاوضات بشأن محمد علي بن رمضان".

وواصل "تلك الخلافات قد تجعلنا نتراجع عن الصفقة إن لم يتم حلها رغم التوصل لاتفاق سابق مع النادي المجري".

وأكمل "النادي المجري طلب الحصول على 800 ألف دولار إضافية ما عطل الصفقة".

فيما علق مصدر من فرينتسفاروتشي –طلب عدم ذكر اسمه كذلك- لـFilGoal.com قائلا: "نعم هناك خلافات في المفاوضات مع الأهلي لكن هناك جولة تفاوضية أخرى ونعمل خلالها للتوصل لاتفاق".

وقال مصدر من فرينتسفاروتشي في وقت سابق لـFilGoal.com: "صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لم تتعطل كما يشاع، والمفاوضات مستمرة لكن لم تنته بنسبة 100%".

جاء ذلك ردا على تقرير من موقع "فوت 24" التونسي زعم خلاله أن بن رمضان رفض الانضمام للأهلي.