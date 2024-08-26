هدف جيرو لم يكن كافيا.. كولومبوس كرو يتوج بكأس الرابطتين
الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 14:12
كتب : FilGoal
توج كولومبوس كرو الأمريكي بلقب مسابقة كأس الرابطتين التي تجمع الأندية الأمريكية والمكسيكية، بالفوز 3-1 على مواطنه لوس أنجلوس إف سي.
وسجل كولومبوس كرو هدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع ليتوج باللقب.
وحصد كولومبوس كرو اللقب الثاني بعد فوزه بالدوري الأمريكي على حساب لوس أنجلوس في ديسمبر الماضي.
وسجل كوتشو هرنانديز أول أهداف اللقاء لصالح كولومبوس في الدقيقة 45.
قبل أن يحرز أوليفييه جيرو مهاجم ميلان السابق هدف التعادل في الدقيقة 57.
وفي الوقت القاتل حسم كولومبوس اللقاء بهدف هرنانديز في الدقيقة 92.
ثم أنهى المباراة عمليا بهدف جيسن راسل رو في الدقيقة 94.
يذكر أن كولومبوس كرو أزاح في طريقه فريق إنتر ميامي حامل اللقب.
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