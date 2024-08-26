كادينا سير: ريال سوسيداد يقترب من ضم هوملز

اقترب نادي ريال سوسيداد من التعاقد مع ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند السابق في صفقة انتقال حر.

وانتهي عقد اللاعب الألماني مع دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

وحسب إذاعة كادينا سير فإن ريال سوسيداد اقترب من ضم اللاعب البالغ من العمر 35 عاما لمدة موسم مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وحسب التقارير الإخبارية فإن ريال مدريد اهتم في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع هوملز، لكن في النهاية لم تتم الصفقة.

وكذلك حاول نادي بولونيا ضم هولمز ولم يتم التوصل إلى اتفاق في النهاية.

وقال جيوفاني سارتوري المدير الرياضي لبولونيا من قبل لقناة سبورت إيطاليا: "المفاوضات مع ماتس هوملز ليست الوحيدة، هناك مفاوضات أخرى مفتوحة من أجل ضم مدافع، تحتاج إلى إجراء مفاوضات مع أكثر من مرشح".

وأضاف "يعلم الجميع أننا تواصلنا مع هوملز منذ فترة، لكننا الآن نقيم ما يقدمه سوق الانتقالات، لقد تفاوضنا مع مدافعين آخرين أيضا".

واختتم "لقد قلصنا خياراتنا إلى 3 أسماء. عندما نتلقى ردا إيجابيا من أحدهم، سواء كان هوملز أو أحد الآخرين، سنمضي قدما في الصفقة".

ووصل هوملز رفقة دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر من ريال مدريد بهدفين دون رد.