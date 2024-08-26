لاعب بورتو يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 13:09

كتب : FilGoal

فرانشيسكو كونسيساو - البرتغال والتشيك - يورو 2024

خضع فرانسيسكو كونسيساو لاعب بورتو للكشف الطبي مع يوفنتوس تمهيدا لانتقاله للسيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النادي الإيطالي اتفق مع بورتو للتعاقد مع الجناح البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم دون إدراج بند أحقية الشراء في العقد، حسب العديد من التقارير.

ونشر البيانكونيري صورا للاعب بعد الخضوع للكشف الطبي في مركز يوفنتوس الطبي.

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وأوضحت التقارير أن يوفنتوس سيدفع 7 ملايين يورو مع إضافة 3 ملايين يورو أخرى كمكافآت وحوافز.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 93 مباراة مع بورتو وسجل 11 هدفا وصنع 13 آخرين,

ويلعب كونسيساو في مركز جناح الأيمن، وهو المركز الذي يلعب فيه فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس.

وقرر تياجو موتا مدرب يوفنتوس استبعاد كييزا رفقة لاعبين آخرين من حساباته.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "موقفنا من كييزا لم يتغير، هو ليس جزءا من خططنا".

واختتم "لقد تحدثنا معه، وهذا دليل على الاحترام الذي أكنه للجميع، أتعامل بشفافية وبوضوح، هذه هي الطريقة التي أتواصل بها مع اللاعبين".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مدرب بولونيا السابق أن الجناح الإيطالي ليس جزءا من خططه وأن يجب عليه الرحيل.

فرانسيسكو كونسيساو بورتو يوفنتوس
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