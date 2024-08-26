مدافع الهلال يطير إلى إيطاليا من أجل الكشف الطبي مع روما

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 12:00

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - الهلال

غادر سعود عبد الحميد مدافع الهلال السعودية متجها نحو إيطاليا من أجل الخضوع للكشف الطبي والانضمام إلى روما.

وطار عبد الحميد إلى إيطاليا صباح الاثنين بعدما وافق ناديه على الصفقة.

وقال جياني كاستالدي، المسؤول الإعلامي لروما في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية إنه من المنتظر أن يوقع عبد الحميد مع روما الأسبوع الجاري بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

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وأضاف "لن يحدث أي شيء قبل الثلاثاء، سنعمل على الفحوصات الطبية وبعد اجتيازها سيتم توقيع العقود".

وأوضح أنه بعد استكمال الفحوصات الطبية، سيُوقّع الظهير الدولي على عقده الجديد، ويعلن بعد ذلك عن الصفقة رسميًّا من خلال حسابات النادي بالاتفاق مع الهلال.

يذكر أن نادي ستاد ريمس الفرنسي طلب قبل أيام ضم عبد الحميد بعرض قيمته 2 مليون يورو، لكن الهلال رفضه على الفور.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

مما أسهم في موافقة الهلال على رحيل سعود عبد الحميد.

روما الهلال سعود عبد الحميد
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