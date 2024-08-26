أتليتكو مدريد يضم مدافع برشلونة
الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 11:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتليتكو مدريد يوم الاثنين ضم الفرنسي كليمون لونجليه مدافع برشلونة.
كليمون لونجليه
النادي : أتليتكو مدريد
وأفاد النادي الكتالوني في بيان: "اتفاق بشأن إعارة المدافع الفرنسي كليمون لونجليه إلى أتليتكو مدريد حتى 30 يونيو 2025، دون خيار شراء".
قبل أيام، وافق اللاعب الفرنسي على الانتقال لأتليتكو مدريد، وانتظر توصل الناديين لاتفاق حول الصفقة.
ولعب لونجليه الموسمين الماضيين في صفوف توتنام وأستون فيلا على سبيل الإعارة.
ويتبقى في عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع برشلونة موسمين إضافيين.
ولم يشارك لونجليه مع أستون فيلا في الموسم المنضرم سوى في 25 مباراة.
اللاعب الفرنسي انضم لبرشلونة في عام 2018 قادما من إشبيلية، وقضى الموسم قبل الماضي معارا لتوتنام.
نرشح لكم
نجم المغرب يرفض التدرب مع جينك بعد موقف ناديه.. وليستر لن يستسلم سكاي: نيس يقترب من ضم مهاجم دورتموند بعد العرض السعودي.. وكيله: أوسيمين سيستمر في أوروبا جيمس رودريجيز ينضم إلى رايو فايكانو ريليفو: تمت.. ليفربول يحسم صفقة مامارداشفيلي اقترب المسلسل من نهايته؟ تقارير تونسية: بن رمضان يوافق على الانتقال إلى الأهلي بعد شهر من انضمامه إلى أستون فيلا.. إيلينج يستعد للانتقال لـ بولونيا كادينا سير: ريال سوسيداد يقترب من ضم هوملز
أخر الأخبار
سكاي: نيس يقترب من ضم مهاجم دورتموند 55 دقيقة | ميركاتو