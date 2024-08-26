أتليتكو مدريد يضم مدافع برشلونة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

كليمنت لونجليه - لوكاس بيريز - برشلونة - ألافيس

أعلن نادي أتليتكو مدريد يوم الاثنين ضم الفرنسي كليمون لونجليه مدافع برشلونة.

وأفاد النادي الكتالوني في بيان: "اتفاق بشأن إعارة المدافع الفرنسي كليمون لونجليه إلى أتليتكو مدريد حتى 30 يونيو 2025، دون خيار شراء".

قبل أيام، وافق اللاعب الفرنسي على الانتقال لأتليتكو مدريد، وانتظر توصل الناديين لاتفاق حول الصفقة.

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ولعب لونجليه الموسمين الماضيين في صفوف توتنام وأستون فيلا على سبيل الإعارة.

ويتبقى في عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع برشلونة موسمين إضافيين.

ولم يشارك لونجليه مع أستون فيلا في الموسم المنضرم سوى في 25 مباراة.

اللاعب الفرنسي انضم لبرشلونة في عام 2018 قادما من إشبيلية، وقضى الموسم قبل الماضي معارا لتوتنام.

برشلونة أتليتكو مدريد كليمون لونجليه
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