نائب رئيس المصري: اللعب في برج العرب يجب أن ينتهي.. ونحتاج لنظرة من العدالة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

استاد برج العرب

شدد رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري أن اللعب في استاد برج العرب يجب أن ينتهي.

وقال عبد القادر لقناة صدى البلد: "اللعب في استاد برج العرب صعب على الجماهير واللاعبين، المسافة التي تقطع ذهابا وإيابا 450 كيلومترا، هذا أمر غاية في الصعوبة حتى بالنسبة للاعبين لأن ذلك يعرضهم للإرهاق، وهذا يجب أن ينتهي".

وأضاف "اللعب على أي ملعب قريب من بورسعيد سيكون أفضل من المعاناة في برج العرب، نحتاج إلى نظرة من العدالة من قبل المسؤولين تجاه نادي المصري، استمرار الأمر لمدة 13 عاما صعب جدا".

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وأنهى حديثه قائلا: "عقد علي ماهر ممتد للموسم المقبل وهو يعتبر مشروع النادي كما قال في وقت سابق كامل أبو علي رئيس النادي".

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وتغلب المصري على فاركو بهدف دون رد في ربع النهائي، بينما فاز بيراميدز على الجونة بأربعة أهداف دون رد في نفس الدور.

ووصل المصري إلى نصف نهائي كأس مصر لأول مرة منذ 2017.

وفاز المصري في ذلك الوقت على الزمالك بهدفين دون رد، وتأهل للمباراة النهائية التي خسرها أمام الأهلي 2-1.

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