مواعيد مباريات الاثنين 26 أغسطس.. يوفنتوس والدوري الإسباني

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 10:45

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

تستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بينما تبدأ مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × يوفنتوس.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

أخبار متعلقة:
سكاي: سانشو على رادار تشيلسي وصفقة تبادلية واردة أحمد محمود: سأعود إلى الزمالك ومستعد لمنافسة عمر جابر لصالح الفريق عمرو قلاوة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه إقالة أم استقالة؟ الجوادي يكشف سبب رحيله عن الأهلي وحقيقة سوء علاقته مع بيبو

كالياري × كومو.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري الإسباني

فياريال × سيلتا فيجو.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

محمود حسن تريزيجيه الدوري الإسباني الدوري الإيطالي يوفنتوس طرابزون
نرشح لكم
وفاة سفين جوران إيركسون بعد شهر من انضمامه إلى أستون فيلا.. إيلينج يستعد للانتقال لـ بولونيا كادينا سير: ريال سوسيداد يقترب من ضم هوملز فوز نابولي على بولونيا بعد كارثة فيرونا.. وهزيمة تاريخية لـ روما من إمبولي سكاي: أهلي جدة يقدم عرضا لضم أوسيمين الصفقة الـ18.. كومو يعلن ضم نيكو باز من ريال مدريد فان دايك يتحدث عن احتمالية تجديد عقده مع ليفربول فيورنتينا مستفيد.. يوفنتوس يضم نيكولاس جونزاليس
أخر الأخبار
نجم المغرب يرفض التدرب مع جينك بعد موقف ناديه.. وليستر لن يستسلم 5 دقيقة | ميركاتو
الجزيري يحصل على جنسية دولة دومينيكا 12 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: نيس يقترب من ضم مهاجم دورتموند 28 دقيقة | ميركاتو
كايزر تشيفز لـ في الجول: هذا موقفنا من التفاوض مع بيرسي تاو 49 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الغرافة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع بنشرقي ساعة | آسيا
بعد العرض السعودي.. وكيله: أوسيمين سيستمر في أوروبا ساعة | ميركاتو
جيمس رودريجيز ينضم إلى رايو فايكانو ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – بنشرقي يتلقى عرضين من قطر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى