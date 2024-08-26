مواعيد مباريات الاثنين 26 أغسطس.. يوفنتوس والدوري الإسباني
الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 10:45
كتب : FilGoal
تستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بينما تبدأ مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × يوفنتوس.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.
كالياري × كومو.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.
الدوري الإسباني
فياريال × سيلتا فيجو.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 3.
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