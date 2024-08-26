سكاي: سانشو على رادار تشيلسي وصفقة تبادلية واردة

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن محاولات تشيلسي لضم جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد.

ويبحث تشيلسي في خياري الإعارة والشراء النهائي، وقد يتضمن العرض أيضا انتقال لاعب من تشيلسي إلى يونايتد.

وبدأت المحادثات بالفعل بين الطرفين وفقا لسكاي.

على الجانب الآخر فإن يوفنتوس مستمر في محادثاته لضم سانشو أيضا.

ولا يزال تشيلسي يطارد إمكانية التعاقد مع مهاجم صريح، حيث تستمر المفاوضات مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

ويحتاج تشيلسي لخفض جزء من رواتبه الحالية، حيث من المنتظر رحيل 7 لاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات.

وأشارت تقارير سابقة من "ذا أثلتيك" إلى أن سانشو يرغب في الرحيل خاصة بعدما تم استبعاده من لقاء فولام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وذكرت الشبكة أن سانشو تواجد في ملعب أولد ترافورد قبل المباراة لكنه لم يشاهدها في مقصورة الملعب إلى جانب زملائه.

ودخل سانشو في خلاف مع مدربه إريك تين هاج الموسم الماضي ورفض الاعتذار وعلى إثره قضى النصف الثاني منه معارا لبروسيا دورتموند.

وتم حل الخلاف بداية الموسم الجاري وشارك اللاعب الإنجليزي في الوديات التي خاضها يونايتد في الجولة التحضيرية في أمريكا.

وذكر تين هاج أن سانشو غاب عن المباراة الأولى بسبب المرض.