عمرو قلاوة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 03:15

كتب : FilGoal

عمرو قلاوة - رجل مباراة سموحة وزد

كشف عمرو قلاوة لاعب وسط سيراميكا كليوباترا الذي أعير في الموسم الماضي لسموحة عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه.

وقال قلاوة في تصريحاته لقناة دي إم سي: "حققنا موسما جيدا مع سموحة، وأحمد سامي مدرب الفريق يثق بي وعلمني الكثير وأركز دائما مع ما يقوله".

وأضاف "ثقة المدرب ومنحه اللاعب فرصة المشاركة أكثر ما يفيد اللاعب ويصنع الفارق".

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وعن الزمالك قال: "علمت باهتمام الزمالك ووكيلي بلال خميس هو من يدير المفاوضات".

وأوضح "وكيلي أخبرني أيضا باهتمام أكثر من نادٍ آخر مثل البنك الأهلي".

وأكمل "الزمالك نادٍ كبير وشرف لأي لاعب. إن كان هناك اهتمام فلا أمانع على الإطلاق مع حبي لسيراميكا كليوباترا".

وعن الانضمام لمنتخب مصر قال: "لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني ولكني سأواصل العمل حتى أصل لحلمي".

وينتهي عقد قلاوة في صيف 2027، أي يمتد لـ 3 مواسم أخرى.

عمرو قلاوة الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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