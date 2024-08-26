الجوادي يكشف موقف كولر من كهربا وكيف عاد الشحات للمشاركة الأساسية

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 02:50

كتب : FilGoal

الأهلي - كهربا يحمل شارة القيادة

كشف خالد الجوادي المترجم والمساعد السابق لمارسيل كولر مدرب الأهلي عن موقف السويسري من اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

وقال الجوادي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد لاعب أساسي لدى كولر وكان يرى أن أفشة هو البديل الذهبي. كولر حين يضع التشكيل يجب أن يفكر في قوة مقاعد البدلاء كسيناريوهات إن تأزمت المباراة. وأفشة يريد التحسن دائما ولا يرتكن على "القاضية".

أما عن كهربا فقال: "كولر يرى أن كهربا لا يتدرب بنفس الجودة مؤخرا، خصوصا بعد نهاية أزمة الغرامة. كولر يرى أن كل اللاعبين يجب أن يدافعوا بداية من المهاجمين، والبعض يتذكر أن حسين الشحات لم يكن يلعب في البداية لدرجة أنه خرج من قائمة المباراة تماما في السوبر أمام الزمالك".

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وأكمل "من لا ينفذ الواجبات لن يلعب حتى ينفذها، والشحات ذكي وفهم سريعا ما يريده كولر".

وكشف "أحد المهاجمين بدون ذكر أسماء لأنه لا يلعب في النادي الآن، كان لا يضغط على الحارس في تدريبات الضغط العالي، مع تكرار الأمر للمرة الثالثة أوقف كولر المران وسأله أمام الجميع "لماذا لا تضغط؟" فرد اللاعب: "هل يجب أن أضغط كل مرة؟ هكذا سأشعر بالإرهاق". فرد كولر بهدوء "لا مشكلة. لو شعرت بالتعب ارفع يدك وسأخرجك وأشرك من يكمل بدلا منك".

وكشف "كولر افتقد رحيل حمدي فتحي ولذلك يريد ضم محمد علي بن رمضان فهو القطعة المفقودة التي ستحل له كل المشاكل الفنية في الوسط إلى جانب إمام عاشور".

وأخيرا عن وسام أبو علي قال الجوادي: "اللاعب كان مترددا في الانضمام للأهلي ولكن فيديو من صنع المركز الإعلامي للنادي نجح في إقناعه. تم عرضه على كولر قبل انتقاله إلى السويد ولكن المدرب تردد وقتها".

واختتم "حين شاهدناه في التدريبات عرفنا أنه مختلف ولا يتوقف عن التدرب والتطور يوميا لدرجة أننا كنا نوقفه عن التدريبات التي تزيد الأحمال عليه حتى لا يصاب".

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