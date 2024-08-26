خالد الجوادي: أنا مساعد كولر ولست مترجمه.. وهذا سبب فشل موديست ورأي فايلر السلبي

كشف خالد الجوادي المترجم السابق لمارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن عقده مع النادي كان ينص على كونه مساعدا لكولر وليس مترجمه.

وقال الجوادي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "عقدي مع الأهلي كان ينص على أني مساعد كولر ولست مترجمه. تركت لإدارة الأهلي قرار إعلان ما تراه مناسبا وقتما تراه مناسبا. لم أتوقف عند هذه النقطة وكان أداء عملي هو الأهم، وإدارة الأهلي وكذلك كولر يعرفان دوري جيدا ولم أكن أهتم بالدعاية لنفسي، وكانت رؤية الإدارة ألا يتم الكشف عن هذه الاختصاصات لأسباب أحترمها".

وأضاف "هناك الكثير من الأشياء لا تخرج من الكواليس ولها علاقة بسرية العمل في النادي الأهلي. دور المترجم مركبا بصورة عامة، ولا يقتصر على الترجمة في المؤتمرات والتدريبات، من أدواره مساعدة المدرب في الاندماج مع النادي والبلد وثقافته".

وأوضح "بدأت العمل كمترجم لمدرب أحمال ثم عملت معه كمساعد وتطورت الأمور حتى حصلت على شهادات تؤهلني للتدريب في قطاعات الناشئين في ألمانيا، وبالتالي حين طلب الأهلي مترجما لكولر رشحتني السفارة الألمانية في القاهرة".

وأكمل "حين يكون أحد اللاعبين غاضبا من عدم مشاركته كان كولر يشاركني أسباب عدم لعبه، وبالتالي يمكنني أن أقول للاعب ما يحتاجه قبل الجلوس مع كولر. هذا كان دوري ولا يمكنني منع اللاعب من الحديث مع المدرب بالطبع".

وتابع "ليس لدينا من يساعد الأجانب على التأقلم في مصر وفهم ثقافة البلد والنادي وعقلية جمهوره، وهذا ما حدث مع فايلر الذي لا يتحدث عن تجربته في الأهلي بشكل إيجابي حتى الآن بسبب أنه لم يفهم ثقافة الشعب مثل تجمهر الناس حوله ومحاولة لمسه".

وكشف "تجربة برونو سافيو فشلت لأنه كان يشعر بالوحدة في مصر ولم يساعده أحد في ذلك. موديست واجه نفس المشاكل على مستوى اللغة والاندماج، حاولت منحه جزء من وقتي لمساعدته في هذه الأمور وبدأ يندمج في النهاية ولكن كان ذلك متأخرا".

وعن أنتوني موديست مهاجم الفريق السابق قال: "قبل التعاقد مع موديست اتصل كولر بمدرب كولن وسأله على مستويات لياقة موديست وجاهزيته. لا أعرف إن كان الأمر عدم أمانة أو دقة ولكن المعلومات التي وصلت لكولر لم تكن صحيحة".

واختتم "موديست تدرب بمنتهى الجدية حتى في آخر حصة تدريبية له قبل رحيله بساعات. جسده لم يساعده وابتعاده عن الكرة لـ 3 أشهر في مرحلته العمرية أثرت عليه كثيرا".