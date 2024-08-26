فوز نابولي على بولونيا بعد كارثة فيرونا.. وهزيمة تاريخية لـ روما من إمبولي

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 00:34

كتب : محمد رؤوف

خفيشا كفاراتسخيليا

حقق نابولي فوزا هاما على بولونيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جيوفاني دي لورينزو وخفيشا كفاراتسخيليا وجيوفاني سيميوني أهداف نابولي.

وتعثر نابولي بقيادة أنطونيو كونتي في المباراة الأولى ضد هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف دون رد.

وتمكن دي لورينزو من التسجيل في الـ7 مواسم الماضيين إذ سجل 17 هدفا، وكذلك كريستيانو بيراجي مدافع فيورنتينا، ولا يوجد أي مدافع آخر تمكن من ذلك في الدوري الإيطالي.

وصنع ديفيد نيريس الوافد الجديد لنابولي في ظهوره الأول لجيوفاني سيميوني.

وافتتح دي لورينزو التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من كفاراتسخيليا.

وضاعف كفاراتسخيليا النتيجة لنابولي بعد تسديدة من خارج منطق الجزاء.

وأنهى سيميوني أهداف فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد عرضية أرضية من نيريس سددها مباشرة في المرمى.

روما × إمبولي

وصنع إمبولي التاريخ بفوزه على روما بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وسجل إيمانويل جياسي ولورينزو كولومبو ثنائية إمبولي، بينما أحرز إلدور شومورودوف هدف الذئاب الوحيد.

ويعد الفوز تاريخي إذ للمرة الأولى ينتصر فيها إمبولي على روما في ملعب أوليمبيكو معقل الجيالوروسي.

وأحرز جياسي الهدف الأول في الدقيقة 45 بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وأضاف كولومبو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وقلص شومورودوف النتيجة في الدقيقة 80 من رأسية قوية عقب عرضية من تومازو بالدانزي.

ويواصل روما نتائجه السيئة إذ تعادل في المباراة الأولى ضد كالياري.

وعلى الجانب الآخر تعادل إمبولي ضد مونزا في افتتاحية الدوري.

إمبولي نابولي الدوري الإيطالي روما كونتي
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