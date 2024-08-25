الصفقة الـ18.. كومو يعلن ضم نيكو باز من ريال مدريد

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 23:40

كتب : FilGoal

نيكو باز

أعلن نادي كومو التعاقد مع نيكو باز قادما من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن النادي الإيطالي أتم الصفقة مقابل 6 ملايين يورو.

وشدد أن ريال مدريد سيحصل على نسبة 50% من البيع المستقبلي، وكذلك لديه حق إعادة الشراء.

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اللاعب البالغ 19 عاما يشغل مركز صانع الألعاب وتواجد في فريق الشباب لريال مدريد ما بين 2016 وحتى الموسم الماضي.

وفي الموسم الماضي شارك بقميص ريال مدريد في 8 مباريات وحصد لقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفا بقميص الملكي جاء في دوري أبطال أوروبا ضد نابولي في الفوز بنتيجة 4-2.

وسبق أن انضم باز لقائمة الأرجنتين الأولية في كأس العالم 2022 دون أن يجد مكانا في القائمة النهائية.

نيكو هو نجل بابلو باز لاعب منتخب الأرجنتين السابق والذي سبق له ارتداء قميص التانجو في كأس العالم 1998.

ويواصل كومو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي تحت قيادة سيسك فابريجاس تدعيم صفوفه.

فضم النادي 18 لاعبا حتى الآن وأبرزهم ألبرتو دوسينا ويانيك إنجيلهاردت وإميل إوديرو وجابريل ستفيرزا وأندريا بيلوتي والحسن كوني وماركو كورتو ورافائيل فاران وألبرتو مورينو وبيبي رينا وسيرجي روبرتو بالإضافة للعراقي علي جاسم.

نيكو باز الدوري الإسباني كومو الدوري الإيطالي ريال مدريد
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