فان دايك يتحدث عن احتمالية تجديد عقده مع ليفربول

تحدث فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول حول تجديد عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وقال اللاعب الهولندي عبر شبكة سكاي سبورتس: "أنا هادئ جدا، مهما يحدث في المستقبل فأن أنفيلد له مكانة خاصة في قلبي".

وأضاف "الشيء هو أنني أريد أن ألعب أفضل موسم ممكن".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا هادئ مهما يحدث في الموسم المقبل، سنرى".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما في 2025.

وقال أرني سلوت المدير الفني لليفربول في وقت سابق عن تجديد عقد فان دايك ومحمد صلاح وترينت أليكساندر أرنولد: "الشيء الوحيد الذي عليّ فعله، ما أفعله معهم جميعًا، هو إخراج أفضل ما لديهم".

وأردف "إذا أخرجت أفضل ما لديهم وأدوا بشكل جيد حقًا، فالأمر متروك لهم إذا كانوا يريدون التجديد، والأمر متروك للنادي إذا طلبنا منهم تمديد العقد".

واختتم "لكن أفضل شيء لهم جميعًا، سواء انتهى عقدك أم لا، هو تقديم أفضل أداء ممكن".

وفاز ليفربول على برينتفورد بهدفين دون مقابل بمباراة أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

video:1