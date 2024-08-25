فيورنتينا مستفيد.. يوفنتوس يضم نيكولاس جونزاليس

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

نيكولاس جونزاليس - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس ضم الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس من فيورنتينا.

وانضم الجناح الأرجنتيني مقابل 8 ملايين يورو مع أحقية الشراء.

ويفوز يوفنتوس بخدمات اللاعب بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو حال حقق أرقاما محددة، وحينها سينضم بمقابل إجمالي مقابل 33 مليون يورو.

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وأشار بيان يوفنتوس إلى أن عقد جونزاليس يحتوي على 5 ملايين يورو حوافز.

وبدأ الجناح الأيسر رحلته الأوروبية بقميص شتوتجارت الألماني في 2018.

وشارك في 79 مباراة خلال 3 مواسم وسجل 23 هدفا وصنع 10.

وانضم لصفوف فيورنتينا لمدة 3 سنوات وخاض خلالها 38 هدفا وصنع 19 تمريرة حاسمة.

وساهم جونزاليس في تحقيق منتخب الأرجنتين للقبي كوبا أمريكا 2021 و2024.

ورغم العداوة بين جماهير فيورنتينا ويوفنتوس إلا أن النادي البنفسجي الأكثر حصولا على مقابل مادي من يوفنتوس في الصفقات منذ عام 2000.

يوفنتوس تعاقد مع لاعبين من يوفنتوس منذ عام 2000 بقيمة 224 مليون يورو.

ويعد الصربي دوشان فلاهوفيتش الصفقة الأكبر بين الناديين بقيمة 83 مليون يورو.

وأصبح الأرجنتيني ثامن صفقات يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من دوجلاس لويز وخيفرين تورام وخوان كابال وميشيل دي جريجوريو وجوناس ورهي ونيكولو سافونا وبيير كالولو.

وكان يوفنتوس قد فاز في المباراة الأولى على كومو بثلاثة أهداف دون مقابل.

نيكولاس جونزاليس يوفنتوس فيورنتينا
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